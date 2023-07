Elon Musk diz que Twitter vai limitar leitura de publicações

Após usuários do Twitter relatarem neste sábado (1º) problemas para usar a rede social e reclamarem da mensagem de "limite de taxa" excedido, que impossibilita novas ações no site, Elon Musk publicou uma mensagem para explicar que a empresa decidiu limitar a leitura de posts devido aos altos níveis de "extração de dados" e "manipulação do sistema".



Em postagem na plataforma, Musk escreveu:



"Para lidar com níveis extremos de extração de dados e manipulação do sistema, aplicamos os seguintes limites temporários":