BOA NOTÍCIA

Em meio a tratamento contra câncer, Isabel Veloso dá à luz Arthur

Influenciadora teve que antecipar parto por conta do seu quadro de saúde

Carol Neves

Publicado em 29 de dezembro de 2024 às 17:49

Isabel e Lucas Crédito: Reprodução

A influenciadora Isabel Veloso, de 18 anos, deu à luz seu primeiro filho, Arthur, fruto do relacionamento com seu marido, Lucas Borbas. O próprio Lucas divulgou a informação neste domingo (29), com um post nas redes sociais. "Eu sou pai", escreveu simplesmente, com uma foto em que aparece ao lado de Isabel na sala de parto.

Isabel estava com 32 semanas de gestação e precisou antecipar o parto por conta do avanço no quadro do seu câncer, um linfoma de Hodgkin. Os tratamentos feitos enquanto ela estava grávida não tiveram sucesso.

Isabel explicou porque o filho nasceria prematuro. “Porque a mamãe aqui não está bem. Não tenho condições de levar a gestação até o final, devido à quimioterapia que não fez efeito, e o câncer que acabou espalhando para os pulmões”, disse, respondendo a um questionamento de um seguidor.

Ontem ela voltou a falar do assunto, quando anunciou que havia marcado a cesárea para hoje. “Não foi escolha minha ter o neném agora e eu me culpei muito por ele nascer antes, só que não é culpa minha. Eu também não posso querer exagerar, esperar até 40 ou 38 semanas e eu não estar bem”, disse.

“Tive muitos momentos da gestação que (notícias) estragaram e eu queria pelo menos que esse momento fosse preservado. Até vazou o sexo do meu filho antes, é uma coisa que me machuca muito, prefiro não falar. As pessoas acham que porque a gente está na internet, a gente tem que aguentar tanta coisa e as pessoas não têm empatia nenhuma, principalmente num momento desses”, desabafou.

Ainda hoje, Isabel postou um vídeo mostrando o quarto do filho. “Buscamos algo simples, mas que carregasse um significado enorme em amor, coragem e bravura”, escreveu.