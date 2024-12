FAMOSOS

Grávida e com câncer terminal, Isabel Veloso está com dificuldade para respirar e comer

Por conta da doença, parto prematuro será forçado quando Arthur tiver a partir de 32 semanas

A gravidez tem sido desafiadora para Isabel Veloso. A influenciadora de 18 anos, que está grávida de seu primeiro filho, Arthur, está com dificuldade para respirar e comer.

"Estou comendo sushi frito. Já está frio, mas estou comendo igual. Tenho que comer muito devagar. Tomei meu corticoide segunda-feira e hoje já é quinta, então minha tosse já começa a voltar, e tenho dificuldade pra comer. Só de mastigar já me dá falta de ar, então, eu tenho que comer devagarzinho", explicou.

"Vou voltar a fazer uso de oxigênio pelo menos em alguns momentos do dia. Agora fui tentar tomar café e não consegui. Estou com bastante tosse, está horrível. Estou tentando falar um pouco menos", contou.

Por conta da doença, Isabel vai forçar o parto prematuro do filho a partir do momento em que ele fizer 32 semanas. "A mamãe aqui não está bem. Não tenho condições de levar a gestação até o final devido à quimioterapia que não fez efeito e o câncer acabou espalhando aos pulmões", explicou.

Antes de engravidar, Isabel tinha parado todos os tratamentos contra o câncer e apostado apenas em cuidados paliativos. No entanto, poucos meses após se casar, ela e o marido Lucas Borba decidiram engravidar e, desde então, Isabel voltou a se tratar para dar um freio no avanço da doença, já que a mesma não tem cura. O tratamento, no entanto, não tem sido eficaz.