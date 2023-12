Em noite de celebração, Caetano Veloso recebe prêmio da União Brasileira de Compositores

Caetano Veloso recebe homenagem na UBC. Crédito: Miguel Sá/Divulgação

Numa cerimônia para 400 convidados, em sua maioria compositores e artistas, o cantor e compositor Caetano Veloso recebeu na noite dessa terça-feira (5), o Prêmio UBC no palco da União Brasileira de Compositores, no Rio de Janeiro. Foi uma festa simples, bonita e elegante. E uma seleção de convidados para homenagear o Mano Caetano, que surpreendeu pela inovação e criatividade, mais uma característica do produtor e músico Zé Ricardo que vem se destacando como um dos mais criativos curadores de grandes eventos como o Rock in Rio, The Town e Festival de Verão Salvador.

Marcada para as 19h30 o evento começou por volta das 20h, depois de um rápido boa noite de Marcelo Castelo Branco, da UBC. Foi exibido um vídeo com um resumo da carreira de Caetano até a entrada em cena da anfitriã, a bela e talentosa Mariana Ximenes que foi responsável pela condução do evento. E a primeira convidada foi a cantora e presidente da UBC, Paula Lima, que cantou Festa Imodesta: “Salve o compositor popular! Salve a vida, a obra, a alma, e a língua de Caetano Veloso”.

E foi aí que aconteceu o grande problema da noite: a luz simplesmente pifou e Paula cantou às escuras. Mesmo fato ocorrido com o segundo convidado o sambista Ferrugem, que interpretou Você é Linda. Depois de sanado esse pequeno incidente, ambos voltaram para uma espécie de reparação. Para a felicidade de todos.

Na sequência, foi a vez de Luísa Sonza com Não me arrependo, e João Gomes, com Oração ao Tempo. Dois expoentes dessa nova geração, a princípio eles causaram surpresa. Mas ambos se saíram bem. E o “piseiro” João Gomes não escondeu sua emoção em poder estar presente na cerimônia de um artista que ele confessou admirar.

Durante a apresentação, Mariana Ximenes leu trechos de uma música de Caetano até chamar o convidado. Dessa vez foi um trio formado pelo maestro, violoncelista e arranjador Jaques Morelembaum, que trabalhou durante 14 anos com o artista, Tim Rescala e Pretinho da Serrinha. Juntos cantaram Trilhos Urbanos.

A cerimônia continuou com Zeeba, cantando You don’t know me, Giulia B, London London, e Ritchie, Shy Moon. Além de uma bela apresentação, Ritchie falou que tinha ido assistir um show de Caetano em São Paulo e ele cantou Shy Moon. Depois ele falou que tinha adorado a canção, mas Caetano disse que estava fora do novo disco. “Ai eu pedi para gravar e ele autorizou”.

Outro artista da nova geração foi Jão, que apresentou Canto ao Povo de um Lugar e Leãozinho. Num trecho de Leãozinho, o artista perdeu o tempo e se atrapalhou. Ele reconheceu o imprevisto. E a festa num ritmo dinâmico ia avançando até a chegada do décimo convidado. O cantor Criolo com a música Desde que o samba é samba.

Em seguida apresentou a banda: Guitarra – Helton Fagundes Percussão – Armando Marçal Bateria – Wallace Santos Baixo – Marcelo Linhares Nosso Maestro – Maurício Piassarollo Tchello – Flavia Chagas Segundo violino – Luanda Freitas Primeiro Violino – Tais Soares. Os arranjos a direção artística e musical desse show são de Zé Ricardo.

O próprio Criolo chamou Gilberto Gil como o último convidado e o mais esperado, pela história que ambos construíram juntos dentro da música brasileira, desde os tempos em que se conheceram em Salvador até o período em que foram exilados em Londres nos anos de 1969 a 1972.

“É muita emoção! Um gênio homenageado outro gênio. Chegou a hora de entregar o prêmio ao nosso grande homenageado da noite! Agora eu quero chamar ao palco os diretores da UBC Mano Góes e Antônio Cicero e a presidente da UBC Paula Lima para entregarem prêmio UBC 2023 a Caetano Veloso”, conclamou Mariana Ximenes. Cícero, que tinha escrito um belo artigo nesse mesmo dia no jornal Folha de São Paulo e estava no espaço antes do início da cerimônia, retirou-se mais cedo.

Gil entrou em cena e cantou Coração Vagabundo e falou da sua relação com Caetano: “Ele é meu irmão”. Na sequência, Caetano subiu ao palco, recebeu o prêmio e junto com todos os que lhe homenagearam cantou Odara. Um belo final quando todos se confraternizaram e Caetano mostrava-se extremamente feliz com a homenagem.

Na plateia, também estavam Lucinha Araújo (mãe de Cazuza), Paula Lavigne, Regina Casé, Gilda Matoso, Chico Cesar, Lucy Alves, Léo Gandelman, Wilson Simoninha, Geraldo Azevedo, Max Pierre entre outros.