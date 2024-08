NOVA TEMPORADA

'Emily em Paris' tem aventura de um mundo sem remorsos em 4ª temporada

Lily Collins, que interpreta Emily Cooper, disse que sua vida refletiu o crescimento de seu personagem

Estadão

Publicado em 21 de agosto de 2024 às 07:08

Emily em Paris volta para quarta temporada Crédito: Divulgação

A nova temporada de Emily em Paris terá muitos dos elementos das três primeiras: moda ousada, romance flertante e drama no trabalho. Uma coisa que mudou? A confiança de sua atriz principal. Lily Collins, que interpreta Emily Cooper, disse que sua vida refletiu o crescimento de seu personagem desde que a série estreou em 2020.

"Ao entrar no set da quarta temporada, eu era uma pessoa diferente daquela que participou da primeira", diz Collins. "Sou um ser humano mais completo e compreensivo por causa do programa " Além de estrelar a série, Collins a produz. A primeira temporada marcou seu primeiro trabalho como produtora, e, desde então, assumiu outros projetos.

"Com o crescimento de Emily, veio um crescimento real em mim mesma dentro do meu papel como atriz, mas também como produtora. Ser tão colaborativa com os escritores e Darren (Star, criador da série) e ter uma voz no programa realmente me deu a confiança para tocar outros projetos."

A quarta temporada, cujos primeiros episódios estão disponíveis na Netflix, segue Emily desvendando um triângulo amoroso complicado, embora curiosamente se encontre em um lugar mais estável profissionalmente do que quando a vimos pela primeira vez lutando para se encaixar em seu novo trabalho em um novo país. Até seu francês melhorou.

Collins diz que parte da segurança de seu personagem a contagiou "Tornei-me mais segura como Emily, mas também como Lily. Faço perguntas mais profundas sobre todo o projeto, mais do que teria feito na primeira temporada. Já não se trata apenas de estética, mas dos valores fundamentais da série e de como mudar as coisas e como trazer novas ideias para a mesa."

Algumas dessas novas ideias incluem adaptar o guarda-roupa de Emily a cada temporada, um processo que, segundo Collins, exigiu dois testes de oito horas. Disse que bateram seu próprio recorde ao garantir 82 looks para a quarta temporada. O guarda-roupa, a cargo da designer Marylin Fitoussi, é uma parte crucial da história, já que mostra a evolução de Emily, que vai de uma imigrante trabalhadora que usa estilos estereotipadamente franceses até trajes mais parecidos com os de uma autêntica parisiense.

Mas o guarda-roupa também é uma parte crucial do processo de Collins de voltar a se colocar nos sapatos de Emily, tanto literal quanto figurativamente. "É a melhor maneira para eu começar a me sentir como Emily novamente, mas Emily 2.0. Realmente contamos uma história por meio da roupa." Collins diz que a profundidade de Emily tem sido uma parte gratificante do processo, especialmente ao ver como os fãs se conectam com a personagem ou se inspiram nela.

"Adoro interpretar uma mulher que é ela mesma sem remorsos e adora trabalhar. Isso é algo positivo, e que ainda está lutando para encontrar um equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, porque acho que você está sempre tentando encontrar o que funciona para você. Então, não ter tudo o tempo todo está bem, e adoro interpretar um personagem que celebra isso."

Viagem

A quarta temporada da série tem sido muito esperada entre sua crescente base de fãs desde que a terceira temporada estreou, há dois anos. A Netflix ainda não renovou a série para uma quinta temporada, mas Star, conhecido por Sex and the City e Barrados no Baile, acredita que a audiência e a popularidade só estão crescendo com o tempo.