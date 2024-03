MÚSICA

Encontro de guitarras baianas no Pelourinho é marcado por inclusão das mulheres

Segundo a produtora Tereza Rolemberg, proprietária do Bra.sil Arte e Cultura, a vontade de juntar grandes guitarristas baianos já estava sendo organizada desde a primeira reunião que fez em 2017, no Farol da Barra.

Considerado o maior nome da guitarra baiana no mundo, Armandinho Macêdo entendeu que o evento precisava ter um destaque maior, principalmente por Salvador ser o berço do instrumento, que nasceu como Pau Elétrico nos início dos anos 1940:

“A guitarra tem esse diferencial no país, né? Então, fazer esse evento é manifestar a cultura na Bahia, é mostrar que o instrumento que eu dei o nome precisa ser respeitado. A Bahia mudou a história do Brasil no quesito musical, portanto, é importante que a gente repasse para as próximas gerações que a guitarra baiana vai estar aqui para seguir em frente, principalmente entre as mulheres”.