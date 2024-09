CULTURA

Encontro promove reflexão sobre arte, cultura, narrativas e práticas

O Afrotonizar.Lab promove mesa de abertura de sua 3ª edição nessa quinta-feira (5), no Goethe-Institut Salvador, com a presença da artista e professora Cíntia Guedes, coordenadora pedagógica desta edição, e do curador e professor Marcelo Campos, sob a mediação de Naymare Azevedo, idealizadora do laboratório. O encontro visa refletir sobre as interseções entre arte, cultura, narrativas e práticas; e propõe uma conversa sobre os fluxos, diálogos e imaginações que atravessam as práticas artísticas contemporâneas de pessoas racializadas. O evento acontece às 18h30, com retirada de ingressos gratuitos pelo Sympla.