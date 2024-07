FAMOSOS

Ex-Rouge Karin Hills revela aborto em início da carreira: 'Estava ensaiando para fazer um carnaval em Salvador'

A cantora e atriz Karin Hils, ex-integrante do grupo Rouge, revelou ter feito um aborto pouco tempo depois de vencer o programa “Popstar”, do SBT, durante ensaio para apresentação no Carnaval de Salvador, em 2002.

Karin ainda falou sobre a falta de apoio do companheiro na época. “Eu comuniquei ao pai e digamos que ele me incentivou a isso, no sentido de não me apoiar. Ele falou: ‘Você é doida, o que vai fazer com sua vida, demorou tanto para chegar até aqui’. E eu entendi o recado. Eu lembro que pensava muito no contrato, que era muito amarrado”, relembrou.