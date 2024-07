LITERATURA

Entenda mistério da autora de 'A Amiga Genial', eleito o melhor livro do século 21

Elena Ferrante é uma de três autores que emplacaram três obras na lista dos 100 melhores livros do século 21 divulgada pelo jornal The New York Times após votação de mais de 500 escritores, romancistas, críticos e outros amantes de livros Ela ocupa o primeiro lugar com A Amiga Genial (Biblioteca Azul, 2015), romance que dá início à série que ficou conhecida como tetralogia napolitana.