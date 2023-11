'Envelhecer é um presente', diz Preta Gil sobre chegada dos 50 anos

Preta Gil comenta sobre chegada dos 50 anos. Crédito: Redes sociais

Com 49 anos, a cantora Preta Gil já entendeu que o envelhecimento vem aos poucos, mas não é o fim do mundo. Depois de enfrentar uma separação e a doença que mudou a vida dela, a artista não se importa mais com a idade avançando.

Em um bate-papo com a revista Glamour, a filha de Gilberto Gil revelou que o processo do corpo, da vaidade, e autoestima, foi se intensificando com a chegada dos 50 anos.

"A gente vai amadurecendo e aceitando. Não é todo mundo que tem essa aceitação da velhice. Vejo muitas mulheres da minha idade sofrendo pelo surgimento das rugas, das marcas de expressão, dos fios de cabelo branco. Mas eu decidi que isso não seria um sofrimento para mim, seria o contrário. É algo a ser celebrado, o fato de poder envelhecer. Isso é um presente da vida", disse.

Mesmo com algumas dificuldades na saúde, a cantora não deixa de ser vaidosa e mostrar que o visual ainda vem em primeiro lugar.