CULTURA

Escritora chilena Sara Bertrand lança livro e faz oficina de escrita criativa em curta temporada na Bahia

Vagas da oficina são limitadas

Da Redação

Publicado em 14 de maio de 2024 às 12:17

Sara Bertrand Crédito: Divulgação

A premiada escritora chilena Sara Bertrand lança o livro "Escrever as mães" e, para complementar, também vai ministrar um curso inédito de escrita criativa na Livraria LDM do Shopping Bela Vista, em Salvador. A oficina de escrita criativa "Zona de Trabalho – um lugar para a beleza" ocorre entre os dias 20 e 22 de maio, de segunda a quarta-feira. Já na quarta (22 ), às 19h, Sara apresenta o novo livro em uma sessão de autógrafos com entrada gratuita.

“Assim como a própria maternidade e suas múltiplas formas de se tornar possível, ‘Escrever as mães’ não pretende ser um livro de receitas sobre como ser mãe. Longe disso. É, acima de tudo, uma reflexão sobre a diferença. Sobre a impossibilidade de reunir em um único cânone e em uma única instituição a figura da mãe, porque há tantas mães quanto crianças, tantas experiências diferentes quanto mulheres e crianças”, adianta Sara.

Em relação à oficina, a autora diz que memórias e contos tradicionais serão utilizados como materiais, além de papel e caneta. "Muitas vezes, ao relatar um evento em nossa vida, nossa memória faz o que a memória precisa fazer, ou seja, reparar, acomodar, ordenar e, assim, tornar digerível a versão da realidade que foi armazenada. Desmontaremos as histórias para remontá-las à nossa maneira; será, acima de tudo, uma busca por aquele lugar que guarda a beleza de nossas lembranças", desvenda ela.

A agenda de Sara também inclui atividades na Festa Literária Internacional de Praia do Forte (FLIPF). A escritora dá voz a uma contação de histórias para os mais novos na sexta (17), às 14h, no Espaço Ninho FLIPF. Na literatura infanto-juvenil, Sara escreveu “Lá fora, os fantasmas”, “A memória do bosque” e “A mulher da Guarda”, que recebeu o selo de distinção da Cátedra UNESCO 2019 no Brasil.

No sábado (18), às 10h30, acontece no espaço Rede de Livros, no centro da Vila de Praia do Forte, a mesa "A palavra que nos tece". "Para mim, não há diferença quando escrevo para crianças ou quando escrevo para adultos. Sinto-me igualmente comprometida com as palavras, igualmente exigida por aquela imagem que quer ser descoberta e que, para se mostrar em sua forma plena, precisa render-se com o exercício da escrita. Afinal de contas, é disso que se trata a escrita: suar longas horas até que o que está lutando para sair seja mostrado em sua totalidade", finaliza.