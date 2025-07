TEATRO

Espetáculo celebra o Mês do Psicólogo com reflexão sobre saúde mental, amizade e recomeços

Peça do grupo Os Disponíveis de Teatro estará no Teatro Molière – Aliança Francesa até o dia 31 de agosto

Tharsila Prates

Publicado em 21 de julho de 2025 às 21:52

As atrizes Carla Lucena, Tarsila Carvalho e Alice Gramacho em cena Crédito: Divulgação

O grupo Os Disponíveis de Teatro convida o público para mergulhar em “Quando eu Fecho os Olhos”, uma comédia dramática que celebra o poder da amizade, da escuta e da partilha como caminhos para o enfrentamento de traumas e maior compreensão de si. Com texto e direção de Otávio Correia, o espetáculo estreia no dia 9 de agosto, no Teatro Molière – Aliança Francesa, e segue em cartaz aos sábados (às 19h) e domingos (às 18h), até o dia 31 de agosto - mês em que se comemora o Dia Nacional do Psicólogo. >

Os ingressos, que custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), estão à venda na bilheteria do teatro e na plataforma Sympla. A classificação indicativa é de 12 anos.>

Ambientada em um acampamento de jovens nerds, durante a passagem do cometa Tempel-Tuttle e da chuva de meteoros Leônidas, a peça acompanha três amigas – Sônia (Carla Lucena), Olga (Tarsila Carvalho) e Beatriz (Alice Gramacho) – que se reencontram para compartilhar lembranças, revisar afetos e iluminar feridas emocionais. Em meio à natureza e à escuridão, elas acessam memórias, segredos e possibilidades de recomeço.>

A chegada aos 30 anos é tratada como uma travessia intensa, às vezes silenciosa, como uma noite de céu nublado prestes a ser rasgada por uma estrela cadente. O texto brinca com paralelos entre a astronomia e a psicologia, fazendo da amizade uma ponte para acolhimento e cura.>

Para Alice Gramacho, atriz do espetáculo e psicóloga clínica, a nova temporada amplia o diálogo com o público: “Agosto é um mês simbólico. Estrear nesse período é uma forma de acentuar a discussão sobre saúde mental entre jovens adultos, através de um espetáculo que mistura humor, sensibilidade e reflexão”.>

Com atmosfera cósmica criada por efeitos de som e iluminação, o espetáculo propõe uma experiência envolvente. Sônia, médica bem-sucedida e emocionalmente contida; Olga, professora metódica que teme o fracasso; e Beatriz, arquiteta cachaceira e carismática que teme a solidão, são figuras com as quais o público facilmente se identifica.>

Peça Quando eu fecho os olhos Crédito: Divulgação

O grupo Os Disponíveis de Teatro atua há 8 anos com criações autorais e coletivas voltadas ao mergulho no autoconhecimento e à escuta das subjetividades. No repertório, estão obras como “Pinno, ou Fannie”, “Jack, a do Mal!” (Prêmio Braskem Revelação para a atriz Bárbara Laís), “Dois Cafés” e a adaptação de “O Santo Inquérito”, de Dias Gomes.>

Serviço:>

O quê: Espetáculo teatral “Quando eu Fecho os Olhos”>

Quando: Sábados e domingos, de 9 a 31 de agosto>

Horários: Sábados às 19h | Domingos às 18h>

Onde: Teatro Molière – Aliança Francesa, na Ladeira da Barra>

Quanto: R$ 50 (inteira) | R$ 25 (meia)>