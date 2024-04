DATAS FORAM REMANEJADAS

Espetáculo estrelado por Amaury Lorenzo tem apresentações adiadas em Salvador

Confira as novas datas para as apresentações

As apresentações do espetáculo “A LUTA”, estrelado pelo ator Amaury Lorenzo, que tinham datas para os dias 13 e 14 de abril de 2024, no Teatro Jorge Amado, em Salvador, foram adiadas para os dias 27 e 28 de julho de 2024. Aqueles que não puderem comparecer à nova data poderão solicitar o reembolso.