GRATUITO

Espetáculo propõe uma dança com Godot no MAB

Dançando Godot - Relaxed Performance, que será apresentado de quinta (23) a domingo (26)

Doris Miranda

Publicado em 21 de abril de 2026 às 06:00

Grupo X de Improvisação em Dança Crédito: Aldren Lincoln

A espera é a mola propulsora do novo espetáculo do Grupo X de Improvisação em Dança, Dançando Godot - Relaxed Performance, que será apresentado no Museu de Arte da Bahia de quinta (23) a domingo (26).

Com livre inspiração na obra Esperando Godot, de Samuel Beckett, o novo trabalho do Grupo X trata da espera, assim como das ausências e dos desejos possíveis de encontros fortuitos; dos rastros deixados pelo que fantasiamos, mas também pelo que é vívido nas ações e relações cotidianas.

Desde 2014, o Grupo X tem como verbo de ação a palavra “espera”. O tempo de presença, de escuta, de disponibilidade para o outro. “O caminho é uma espera em movimento”, afirma a intérprete Camila Nantes. Em Dançando Godot, não se trata de aguardar a chegada, mas de habitar o percurso.

Outra realização deste projeto é o lançamento do documentário que revela a trajetória do grupo com depoimentos e performances de artistas e pesquisadores que se vincularam ao grupo ao longo de seus mais de 25 anos. Destacam-se os três eixos principais que orientam o fazer-pensar do Grupo X: formação, criação e acessibilidade em Dança. O lançamento do documentário acontecerá hoje (21), às 19h, na Saladearte Cinema da Ufba.