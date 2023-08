Espetáculo teatral Músicas Para Amar Demais estreia em Salvador

Espetáculo Músicas para Amar Demais. Crédito: Thierri Oliveira/divulgação

Quanto tempo você precisa para amar alguém?. O texto Músicas Para Amar Demais indica que reflexões sobre relacionamentos, contando as histórias amorosas de três personagens, embalados por sucessos da música brasileira.O espetáculo musical estreia neste sábado (12) com duas sessões, às 16h e 19h, no teatro do Goethe Institut, no Corredor da Vitória.



Durante o espetáculo, que integra a Mostra Interior em Cena do Prêmio Braskem de Teatro, entre uma história e outra, o público acompanha trechos de sucessos da música brasileira, que vão de Lanterna dos Afogados, do Paralamas do Sucesso, passando por Amei Te Ver, de Tiago Iorc, até Evidências, de Chitãozinho & Xororó. “O grande diferencial desse espetáculo é envolver muito através das canções, você escuta a gente falar a letra de uma música de uma forma diferente dentro do texto ou cantá-la como trilha sonora”, comenta Andrezza Santos, atriz e diretora musical.

A montagem é da Pipa Produções, a partir da obra do dramaturgo Rafael Gomes, e conta com Andrezza Santos, Wagner Damasceno e Adriano Alves no elenco. O ator Rafael Moraes assinou a direção do elenco e Adriano Alves a encenação. A direção de arte é obra da artista visual e atriz Wechila Andrade, contando com confecção de cenário do Taí Ateliê. A direção musical é de Andrezza Santos e a iluminação foi criada por Fernando Pereira. Nilzete Miranda é responsável pela produção executiva.

A Mostra Interior em Cena, que integra o Prêmio Braskem de Teatro pela primeira vez, tem o objetivo de divulgar e valorizar os artistas das diversas regiões do estado. A iniciativa conta com montagens teatrais de cidades como Juazeiro, Feira de Santana, Lauro de Freitas, Rio de Contas e Vitória da Conquista. As apresentações seguem até 27 de agosto, em diversos teatros de Salvador.

“Dos 33 espetáculos inscritos na Mostra Interior em Cena, a comissão julgadora selecionou esses 12, que agora terão a oportunidade de se apresentar para o público da capital e concorrer, sem distinção, a todas as categorias do Prêmio Braskem de Teatro”, explica Fernando Marinho, coordenador da comissão julgadora. O Prêmio Braskem de Teatro é realizado pela Caderno 2 Produções e conta com patrocínio da Braskem e do Governo do Estado, por meio do Fazcultura, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda.