Espetáculo Um Vânia, de Tchekhov encerra temporada neste final de semana

Somente mais duas apresentações, no sábado (2) e no domingo (3), às 20h, e o espetáculo Um Vânia, de Tchekhov se despede da Sala do Coro do TCA, encerrando mais uma temporada de sucesso. A peça, datada de 1897, trata de temas atuais e sempre importantes, e mexe com a emoção do público, que deixa a sala em estado de reflexão.



No palco, Alethea Novaes, Frank Menezes, Marcelo Flores, Marcelo Praddo e Walerie Godim, sob a direção de Gil Vicente Tavares, dão vida aos cinco personagens centrais da trama de Tchekhov, e entregam um espetáculo repleto de delicadezas e muita emoção. Imperdível!