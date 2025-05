TEATRO

Espetáculo 'Véspera' estreia no Teatro Gamboa, neste final de semana

O solo tem texto de Gildon Oliveira, direção de Paula Lice e atuação de Véu Pessoa e fica em cartaz até junho

Três nomes do teatro baiano se unem para colocar em cena o espetáculo 'Véspera – Tome Isto Que a Vida Te Dá', que estreia no Teatro Gamboa, neste sábado (10). Com texto de Gildon Oliveira, direção de Paula Lice e atuação de Véu Pessoa, o solo apresenta a personagem Doralice, uma mulher que representa muitas outras na busca da compreensão acolhedora de suas próprias fragilidades e potencialidades num mundo de sobrecargas e cobranças.>