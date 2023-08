Espetáculo Vovô faz temporada na Sala do Coro do TCA

Nascido na pandemia, recriado para o presencial. Esse é o espetáculo Vovô, dirigido por Leno Sacramento, artista do Bando de Teatro Olodum, que propõe um diálogo com a comunidade negra sobre a figura do avô nas relações familiares, muitas vezes marcadas por um distanciamento. O espetáculo chega a Sala do Coro do Teatro Castro Alves para apresentações nesta quinta (10) e sexta (11), a partir das 20h.



A trama conta com pequenos solos dos atores soteropolitanos Pedro Zaki e Rafa Martins. Em cena, eles acessam memórias nas quais dialogam com seus avós a respeito de seus comportamentos e de suas escolhas. “Vovô é uma peça sobre a relação da figura do avô negro em suas famílias. Marcado por um texto impactante que traz à tona fatos como abandono paternal, homofobia, rancor e cuidado. É um convite ao resgate da ancestralidade, à ressignificação do afeto masculino e ao respeito aos mais velhos”, explica o ator Rafa Martins, que idealizou a montagem durante a pandemia.