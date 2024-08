SALA DO CORO

Espetáculo YBYRÁ estreia nesta sexta na Sala do Coro do TCA

Peça explora a diversidade e a complexidade do sentimento de brasilidade

Da Redação

Publicado em 26 de agosto de 2024 às 18:46

Espetáculo YBYRÁ estreia nesta sexta-feira na Sala do Coro do TCA Crédito: Divulgação/ Matheus L8

O espetáculo YBYRÀ estreia nesta sexta-feira (30), às 20h, na Sala do Coro do TCA. A peça segue em cartaz até o dia 08 de setembro, sendo apresentada de sexta a domingo, sempre às 20h. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla e na bilheteria do teatro.

Baseado em histórias reais, YBYRÁ narra a vida de brasileiras e brasileiros, em suaus confluências e encantamentos, efó e ybytu (sopro e vento), que ressaltam as variadas formas de ser, estar e viver do povo brasileiro. No espetáculo, a comida, a fé e o encontro são temas marcantes. A peça tem direção de Guilherme Hunder, e encenação de Caboclo de Cobre, Edu Coutinho, Hiago Ruan e Queisy.