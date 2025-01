SAÚDE

Esposa de Juliano Cazarré atualiza estado de saúde da filha internada na UTI

Maria Guilhermina, de 2 anos, segue no tratamento de infecções

“Ela começou a ficar mais atenta, assistiu à TV e até reclamou do desenho chato”, disse Letícia, ao descrever uma pequena melhora. “Ainda precisamos de suporte ventilatório, adrenalina e furosemida. Agora, em casa, ela dá sustos no papai com braquicardias.” Segundo o Hospital Albert Einstein, essas arritmias são marcadas pela lentidão dos batimentos cardíacos, com frequência inferior a 50 bpm, além de pausas prolongadas.