GRAVE

Filha de Juliano Cazarré tem piora na UTI e mãe pede orações: 'Intercorreu gravemente'

Letícia Cazarré fez desabafo nas redes sociais

Internada na UTI, a filha do ator Juliano Cazarré, Maria Guilhermina, de apenas dois anos, teve uma piora no seu quadro de saúde. Nas redes sociais, a mãe dela, Letícia Cazarré, pediu orações para a pequena. "Guigui intercorreu gravemente há pouco, pessoal, vamos intensificar as orações?", escreveu ela.