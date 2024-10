REFLEXÕES

Esposa de Juliano Cazarré intriga internautas ao publicar foto da filha: 'Eu sou mesmo uma porcaria de pessoa'

Letícia Cazarré, de 39 anos, esposa de Juliano Cazarré, de 44, compartilhou nas redes sociais sua vida com a pequena Maria Guilhermina, de 2 anos, que tem uma cardiopatia rara.

A menina tem realizado diversos tratamentos e, nessa terça-feira (8), ela mostrou em seu Instagram a foto da filha sentada numa cadeira de rodas, com acessos pelo corpo e o tubo da traqueostomia em seu pescoço.

Leticia, no entanto, fez um comentário na foto que gerou intriga entre internautas nas redes sociais. "Meu Deus! Eu sou mesmo uma porcaria de pessoa. Perdão, Senhor! Misericórdia", escreveu.

A filha dos artistas nasceu com Anomalia de Ebstein, doença que consiste na malformação da válvula tricúspide (uma das quatro válvulas do coração), que separa o átrio direito do ventrículo direito.