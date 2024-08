17 HORAS DE PROVA

Estrela da Casa: Último a deixar a Prova de Resistência, Lucca confessa que fez xixi

Quem for consagrado vencedor desta prova estará imune e não poderá ser indicado ou receber votos na formação da primeira Batalha do reality. No entanto, o goiano confessou que fez xixi durante a prova em conversa com Evellin na cozinha. A produção do programa ainda não informou se Lucca será penalizado.