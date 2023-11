Evento gamer acontece na Arena Fonte Nova dia 25 de novembro

O encontro gamer “Community Day” acontecerá no dia 25 de novembro, a partir das 11h, na Nave Arena CWG, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O evento terá 10h de duração e promete mais de oito torneios de diferentes modalidades, que irão contar com premiações acima de R$ 2,5 mil. Os ingressos para competidor e espectador poderão ser adquiridos no site da Nave Arena CWG e no dia, apenas para espectadores. Não há idade mínima para participação.



O evento traz torneios de jogos como Valorant (PC), League of Legends (ARAM 5x5) (PC), FreeFire (4x4) (Mobile), EA FC24 (PS5), Street Fighter 6 (PC), Just Dance, Pokemon VCG (Video Game Championships), jogo misterioso (PC) e entre outros. Em sua última edição, realizada em julho de 2023, atingiu o recorde de público na casa, com mais de 480 pessoas presentes e mais de 700kg de alimentos arrecadados e doados para Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência, de Funcionários do Banco do Brasil e da Comunidade (APABB-BA).