Ex-atriz do SBT revela falta de organização financeira da mãe: 'Não tenho acesso a contas'

Famosa por interpretar Priscila na novela Cúmplices de um Resgate, exibida em 2015 no SBT, a artista contou em um desabafo no Instaram que não sabe quanto recebe.

Segundo a atriz, desde os 13 anos, quando começou a trabalhar, ela sempre teve a mãe ao seu lado para ajudá-la com as finanças. No entanto, mesmo agora maior de idade, ela não consegue saber quanto tem em banco, já que não tem liberdade financeira, e precisa pedir permissão para conseguir tudo.