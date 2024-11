NA JUSTIÇA

Ex-bailarina do Faustão é presa acusada de envolvimento com tráfico e lavagem de dinheiro

A artista integrou o balé do Domingão do Faustão até 2022

Nesta terça-feira (19), a ex-bailarina do Faustão e influenciadora Natacha Horana foi presa em São Paulo. A Polícia Civil do estado cumpriu um mandado de prisão preventiva contra a artista sob acusação de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e envolvimento com organizações criminosas.