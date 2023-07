Ex-BBB Eliezer revela condição que causa inchaço nas mamas

Eliezer problema na mama. Crédito: Redes sociais

O ex-BBB Eliezer, influenciador e publicitário, tem mostrado bastante a sua vida pessoal nas redes sociais depois que começou a namorar, em 2022, com Viih Tube. Agora casado com a influenciadora, o famoso usa a internet para passar informações relevantes.



Um desses assuntos é o problema de saúde que descobriu há alguns dias. O marido da influenciadora contou no Instagram que foi diagnosticado com ginecomastia, uma condição que causa inchaço no tecido mamário masculino.

"Por mais que eu sempre tenha levado isso muito 'de boa' com pessoas que 'me zoam', principalmente quando eu estava no BBB, é uma coisa que me incomoda muito e que piorou agora durante a gestação da Lua [sua filha com Viih Tube]", contou o influenciador.

Ainda de acordo com Elizer, esse problema é causado por um "desequilíbrio hormonal" que faz com que as mamas cresçam com o passar do tempo, principalmente em homens mais velhos.

No storie, Elizer contou que ainda não voltou a treinar, mas começou a fazer uma dieta, reduziu o consumo de doces e iniciou o jejum intermitente de 15h para conseguir manter o padrão. Uma das causas é o abuso de álcool.