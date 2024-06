Ex-BBB Lucas Buda comenta possibilidade de vender conteúdo no OnlyFans: 'Sob análise'

Buda também conversou com os internautas sobre a sua vida amorosa no momento e expôs cantadas que recebe em seu 'direct', mas esclareceu que continua solteiro e não pretende se amarrar tão cedo.

"Estou [namorando] não. Inclusive, assim, namorar, um relacionamento sério agora nem está no meu horizonte de expectativas. Foco no trampo porque tem muita coisa para fazer, muita coisa para organizar. Eu saí [do "BBB 24"] com outra realidade e preciso aprender a lidar com ela agora", contou o capoeirista que trancou o mestrado durante o programa, mas afirmou que pretende retomar.