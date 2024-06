Camila Moura comenta possibilidade de Lucas Buda ser pai do bebê da prima de MC Binn

Camila Moura viu sua vida mudar com a entrada do ex-marido, Lucas Buda, no BBB 24. Após assistir o professor se declarando para uma participante do reality, ela decidiu mostrar sua insatisfação nas redes sociais e entrar com o pedido de divórcio, e acabou virando influenciadora. Com o fim do programa, precisou, ainda, lidar com outra polêmica envolvendo o ex: segundo a prima de MC Binn, a cantora Nina Capelly, Lucas Buda pode ser pai do bebê que ela espera.