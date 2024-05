Lucas Buda nega ter engravidado prima de MC Binn: ‘Bastante chateado’

O ex-BBB Lucas Buda se manifestou após a cantora Nina Capelly, prima de MC Binn e ex-affair do capoeirista, ter afirmado ter grandes chances de estar grávida de Buda. Enquanto a cantora acredita na paternidade do ex-BBB, o capoeirista nega.

"Tenho 70% de certeza de que é dele. Fiquei só com ele até agora, e assumi [relacionamento] com minha empresária, não tem como eu engravidar dela", disse a cantora à revista Quem.

Pouco antes de conhecer o ex-BBB, Nina terminou um relacionamento de 4 anos, mas estava solteira quando conheceu o professor de capoeira. O ex-BBB e Nina viveram um affair em que, segundo ela, tiveram relações sexuais quatro vezes, todas sem preservativo, e uma com uso de pílula do dia seguinte, um método contraceptivo de emergência.

Ela contou ainda que tentou contatar o ex-BBB, mas não conseguiu. "Estou um pouco chorona. Tentei entrar em contato com o Lucas. Ele não quis falar comigo. Queria falar com ele diretamente, mandei um áudio para ele explicando tudo. Estou bem sensível".

O professor de capoeira, no entanto, afirma que lidar com o tema é difícil por questões pessoais, nega que seja o pai do bebê e se disponibiliza para fazer teste de DNA.