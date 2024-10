CONTEÚDO ADULTO

Ex-BBB Nizam recebe proposta de R$ 1 milhão para realizar fetiche com o pé

O influenciador recusou a oferta

Ex-participante do Big Brother Brasil (BBB), Nizam Hayek revelou na terça-feira (29) que recebeu uma proposta de R$ 1 milhão de reais para realizar o fetiche de um seguidor. O pedido, feito em uma plataforma de conteúdo adulto, consistia no influenciador chupar os pés do internauta. Apesar do valor ofertado, o ex-brother recusou.