TV

Ex-Casos de Família, apresentadora Christina Rocha deixa o SBT

Ela estava na emissora desde a década de 80

Da Redação

Publicado em 2 de maio de 2024 às 13:26

Christina Rocha Crédito: Divulgação

A apresentadora Cristina Rocha, do Casos de Família, foi demitida do SBT. A emissora informou nesta quinta-feira (2) que a decisão foi de comum acordo.

“Christina é e sempre será parte importante da história da emissora, bem como da televisão brasileira, tendo contribuído de forma única e valiosa em todos os projetos para os quais foi designada”, diz o SBT em nota.

A apresentadora comandou o Casos de Família entre 2009 e 2023, substituindo Regina Volpato. Depois, ela ficou à frente do Tá na Hora, ao lado de Marcão do Povo, mas também já não estava na função. “O SBT expressa profunda gratidão por todo o seu trabalho e comprometimento ao longo dos anos, deixando as portas abertas para Christina”, acrescentou a emissora.

Christina começou a carreira de apresentadora no programa Aqui e Agora, da extinta TV Tupi, ainda em 1980. Ela foi para o SBT no ano seguinte. Na emissora, ela passou por atrações como Show da Tarde, A Mulher nas Olimpíadas, Musicamp, Sessão Passatempo com O Preço Certo, Alô Christina e Fantasia.