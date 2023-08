Ex de Madonna, Jesus Luz engata romance com dermatologista

Ex de Madonna, o modelo Jesus Luz está com um novo amor: a médica dermatologista Camila Stroligo. Ele e a nova namorada já trocam juras de amor pela web após terem se conhecido num projeto de tatuagem, informou o jornal Extra.



O relacionamento começou há aproxidamente dois meses e, atualmente, o apaixonado já está enviando até buquê para a amada. "Hoje no meu trabalho recebi flores da pessoa mais incrível que poderia ter cruzado o meu caminho e por quem me derreto todos os dias. Nunca vou esquecer desse gesto", escreveu a médica.