Ex-repórter revela bastidores do SBT e critica Eliana e Celso Portiolli

Ney Inácio revelou detalhes dos bastidores da emissora e da sua relação com as estrelas da casa

Da Redação

Publicado em 19 de setembro de 2024 às 07:26

Ex-repórter do SBT detona Eliane e Celso Portiolli Crédito: Reprodução

Ney Inácio, ex-repórter do SBT, voltou a chamar atenção ao revelar detalhes dos bastidores da emissora e da sua relação com as estrelas da casa. Afastado da televisão há alguns anos, Ney mirou nos apresentadores Eliana e Celso Portiolli.

Em publicações nas redes sociais, Ney criticou os dois queridinhos dos fãs.

Ele disse que tinha uma relação distante com Eliana e que se incomodava com a forma mais fria com que era tratado pela apresentadora.

'Eliana não é mais chata porque está sozinha. Trabalhei 24 anos no SBT, e quase todos os dias a encontrava no estúdio ou na praça de alimentação. Eu sempre a cumprimentava, dizia: ‘Bom dia’, ‘Boa tarde’, mas o máximo que recebia era um sorriso e um aceno de cabeça. Nunca trocamos mais do que isso', revelou Ney.

Já sobre Portiolli, Ney contou que o apresentador o tratou de forma desrespeitosa durante a gravação de um especial nos bastidores do Programa do Ratinho.

'Chegamos todos mais cedo para gravar, o diretor nos orientou a ficar no camarim, prontos para uma cena que envolveria o Portiolli. Estávamos todos preparados, maquiados, mas quando ele entrou na sala, fez questão de me alfinetar. Ele olhou para mim e disse: 'Olha o Ney Inácio aí, fingindo que tá maquiando só pra aparecer na TV, mas não vai aparecer'', detalhou o repórter, incomodado.