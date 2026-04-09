ARTES PLÁSTICAS

Exposição destaca diversidade da arte contemporânea com nomes consagrados e novos talentos

Mostra “Pluralidade em Ressonâncias” reúne artistas baianos na galeria Barro Vermelho

Gabriela Cruz

Publicado em 9 de abril de 2026 às 17:44

Obras de Juarez Paraíso e Márcia Magno Crédito: Divulgação

Uma mostra com artistas baianos que romperam divisas e fronteiras e também com talentos surgidos recentemente, onde a variedade de criação é justamente a linha condutora da narrativa proposta ao público. Assim é Pluralidade em Ressonâncias, que expõe obras de Bel Borba, Juarez Paraíso, Maria Adair, Celso Cunha Neto, Bauer Sá, Leonel Brayner, Ordep Serra, Márcia Magno, Dulce Cardoso, Bruno Pamponet, Tati Sampaio, Igor Santos, Jair Gabriel, Guache Marques, Gabriela Cruz, Rafael Dantas, Adriano Bastos, Cecilia Menèzes, Rosângela Lima, Rebouças, Carmen Freaza, Clarissa Mustafá, João Bosco, Leonardo Celuque, Helena Maria Cruz, Zóog, Kleyson Otun Elebogy, André Araújo, Tadeu Bahia, Luiz Humberto Carvalho, Silvia Lopes, Maria Nazaré Santos, Célia Mallett, Sônia Amorim e Tereza Mazzoli.

O evento tem a organização da ABARVI - Associação Baiana dos Artistas Plásticos e Visuais, e a abertura, para convidados e imprensa, será no dia 16, às 19h, na Galeria do Barro Vermelho Atelier. A mostra abre para visitação no dia seguinte (17) à vernissage e segue até 16 de maio.

Pluralidade em Ressonâncias 1 de 6

Diversidade artística

Pluralidade em Ressonâncias nasce do entendimento de que nenhuma obra ecoa sozinha e que cada linguagem carrega sua própria vibração. Assim, os gestos artísticos reverberam experiências, territórios, memórias e tensões do nosso tempo. Dessa forma, quadros e esculturas contam histórias e exprimem a criatividade e estilo dos artistas.

Para a diretora de arte e curadora da exposição, Tati Sampaio, a potência da mostra é escancarar a diversidade artística dos participantes. “A exposição não busca uniformidade. Ao contrário, assume a divergência como força estruturante. Cada obra apresentada carrega sua própria vibração, um resultado de percursos singulares, pesquisas íntimas, territórios simbólicos e tensionamentos contemporâneos. No entanto, ao compartilharem o mesmo espaço, essas produções deixam de atuar isoladamente e passam a reverberar umas nas outras”, detalha.

Serviço

Exposição Pluralidade em Ressonâncias

Quando: dia 16 de abril, das 19 às 21h

Onde: Galeria do Barro Vermelho Atelier

Endereço: Travessa Bartholomeu de Gusmão, casa 13, local 02, Praia da Paciência, Rio Vermelho - Salvador/BA

Período de visitação: de 17 de abril até 16 de maio de 2026

Funcionamento do Barro Vermelho: de terça a sexta, das 09h às 17h; aos sábados, das 09h às 13h.