Exposição O Olhar do Tempo homenageia os 35 anos do Balé Folclórico da Bahia

Exposição O Olhar do Tempo, mostra que resgata história do Balè Folclórico da Bahia. Crédito: divulgação

A trajetória de 35 anos de fundação do Balé Folclórico da Bahia (BFB) vai ser retratada através da remontagem da exposição interativa O Olhar do Tempo, que será aberta no dia 22 de agosto, quando também se comemora o Dia Internacional do Folclore. A abertura será às 18hs, no Foyer do Teatro Castro Alves (TCA), e a exposição ficará em cartaz até 1º de outubro, de terça a sexta-feira, das 13 às 18 horas. Sábados e domingos das 10 às 18 horas, com entrada gratuita.

Com curadoria e projeto expográfico de Rose Lima e Fritz Zehnle, a exposição vai reunir fotos, textos, prêmios, figurinos, cartazes e programas das turnês mundiais realizadas pela companhia. Através de parabólicas sonoras as pessoas poderão escutar os áudios das princiais coreografias do Balé Folclórico da Bahia que estarão sendo reproduzidas em telões.

“Além de celebrar os 35 anos do Balé Folclórico da Bahia, a exposição será aberta no Dia Internacional do Folclore justamente com intuito de reconhecer, festejar e valorizar nossas tradições folclóricas. O Balé Folclórico da Bahia é uma companhia inspirada nas principais expressões do folclore afro-brasileiro, através da dança, dos figurinos e da musicalidade”, afirma Vavá Botelho, fundador e diretor geral da companhia.

O Olhar do Tempo teve sua primeira montagem em novembro do ano passado, também no Foyer do TCA, na ocasião do primeiro Festival Balé Folclórico da Bahia, quando foi visitada por cerca de 20 mil pessoas nos dois meses que ficou em cartaz. O Festival teve na sua programação a estreia mundial do espetáculo O Balé Que Você Não Vê e oficinas artísticas e técnicas gratuitas que contemplaram cerca de 1400 participantes.

Sobre o Balé Folclórico da Bahia

O premiado Balé, que completou 35 anos no dia 7 de agosto, já se apresentou em mais de trezentas cidades e 27 países, incluindo Estados Unidos, Itália, Inglaterra, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Nova Zelândia, Austrália, Alemanha, França, Holanda, Suíça, México, Chile, Colômbia, Finlândia, Suécia e África do Sul, dentre outros. “Seguramente, somos um dos principais embaixadores da cultura popular brasileira e afro-baiana para o mundo”, destaca Vavá.

Com sede no Pelourinho, em Salvador, o BFB é a única companhia de dança folclórica profissional do país. Os integrantes da companhia – dançarinos, músicos e cantores – recebem preparação técnica para dança, música, capoeira, canto e teatro. Para preservar e divulgar as principais manifestações folclóricas da Bahia, o Balé desenvolveu uma linguagem cênica que parte dos aspectos populares e atinge questões contemporâneas.

O Balé também realiza apresentações às segundas, quartas e sextas-feiras, no Teatro Miguel Santana, no Pelourinho, tendo como público, principalmente, turistas estrangeiros e de outros estados do Brasil.