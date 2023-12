Fã tatua imagem de Beyoncé em Salvador: 'Acontecimento histórico'

A jovem Mai Oliveira resolveu marcar na pele o momento em que Beyoncé apareceu no palco do ‘Club Renaissance’, festa promovida pela cantora para comemorar a estreia do seu filme ‘Renaissance: a film by Beyoncé’, em Salvador, na última quinta-feira (21). Um dia depois do acontecimento histórico, ela marcou e fez uma tatuagem em homenagem à artista americana. O registro foi divulgado por ela na última semana, juntamente com a amiga tatuadora, Tacila Santos, do bairro do Lobato. "Terminamos as duas abraçadas chorando com esse acontecimento histórico. É a Bahia!", escreveu a artista.