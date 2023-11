Fabiana Cozza recebe Aloísio Menezes em show na Caixa Cultural Salvador

A paulista Fabiana Cozza recebe o cantor Aloísio Menezes para o segundo show do espetáculo “Dos Santos”, apresentado pela cantora de 16 a 18 de novembro na Caixa Cultural Salvador. A cantora sobe ao palco nesta sexta-feira, às 20h, acompanhada de Aloísio e dos músicos Fi Maróstica, Fábio Leal, Cleber Almeida.



Após a apresentação, Fabiana e os músicos realizaram um bate-papo sobre a poética do álbum “Dos Santos”, que nomeia o espetáculo. Lançado em setembro de 2020, trata-se de um manifesto poético-musical- antirracista, como afirma Fabiana Cozza, cuja cultura do sagrado afro-brasileiro é sua inspiração e matriz.