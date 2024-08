SUSTO

Fabiana Justus revela novo problema de saúde: “Estava muito fraca”

Filha do empresário Roberto Justus passou por quimioterapia há alguns meses

A influenciadora e empresária Fabiana Justus revelou nesta quinta-feira (8), através das redes sociais, que foi diagnosticada com uma bactéria intestinal.

De acordo com a filha do apresentador e empresário Roberto Justus, o problema surgiu após ter sido submetida a uma cirurgia para retirada de um nódulo benigno na paratireoide.

“Depois da cirurgia, comecei a ter intestino solto e a gente achou que era por conta do antibiótico. Mas fiz o teste nesta semana e foi identificada essa bactéria, que é muito comum, especialmente em quem tem a imunidade baixa (…) Então, faz parte. Tenho ido ao hospital tomar soro até melhorar e estou tomando antibiótico também (…) Eu estava muito fraca, mas agora já estou me sentindo um pouco melhor”, explicou.

Durante interação com o público através das redes sociais no começo de julho, a influenciadora e empresária Fabiana Justus falou sobre como ficou sua libido durante tratamento contra o câncer.

“Saí de um puerpério direto para uma leucemia. A libido esqueceu meu endereço faz um tempinho. Mas tudo se resolve, e eu tenho uma ginecologista especializada em transplante e pós-transplante cuidando de mim“, explicou a influenciadora, que é casada com o empresário Bruno Levi D’Ancona, com quem também tem duas outras filhas, as gêmeas Chiara e Sienna, de 5 anos.