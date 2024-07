LEUCEMIA

Fabiana Justus fala sobre libido durante tratamento contra câncer: 'Esqueceu meu endereço faz um tempinho'

Influenciadora é casada com o empresário Bruno Levi D’Ancona

Durante interação com o público através das redes sociais nesta segunda-feira (1º), a influenciadora e empresária Fabiana Justus falou sobre como ficou sua libido durante tratamento contra o câncer.

A filha do empresário e apresentador Roberto Justus foi diagnosticada com Leucemia Mieloide Aguda em janeiro deste ano e recebeu uma doação de medula óssea no último mês de março. Na última sexta-feira (28), ela recebeu a notícia que a doença está em remissão.