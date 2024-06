DECISÕES

Fabiana Justus comenta sobre ter escolhido não usar peruca durante tratamento contra câncer

A empresária e influenciadora Fabiana Justus utilizou as redes sociais nesta segunda-feira (17) para interagir com o público e falou sobre a importância do apoio emocional durante o tratamento contra o câncer.

“Super entendo e acho normal a pessoa não se sentir bem sem cabelo. Eu fiz peruca porque não sabia como ia me sentir e, no fim, não me senti bem COM peruca no meu dia a dia. Achei desconfortável e não me senti ‘eu’. Mas cada um é cada um e eu super entendo quem não quer sair por aí careca… até porque, quem não é exposta às vezes não está afim de dar explicações para as pessoas”, explicou.