CURA

Fabiana Justus fala sobre vida após transplante: '43 comprimidos por dia'

"O transplante alogênico requer muitos remédios no pós. Tem os imunossupressores para a medula nova não rejeitar ou estranhar o corpo novo, tem protetor de fígado, corticoides, protetor gástrico, remédios para enjoo, antifúngico e antiviral, antibiótico profilático, magnésio… No total são 43 comprimidos ao dia", disse.

Ela comentou ainda sobre o apoio recebido de sua mãe, Sacha Chryzman, desde o momento em que foi diagnosticada com leucemia, em janeiro deste ano. "Minha mãe parou a vida desde a primeira internação. Ela ficou comigo 22 dos 34 dias da primeira. Na segunda internação, combinamos dela ficar na minha casa com as crianças, o que foi ótimo para elas. Me deu uma paz saber que a vovó estava junto e ajudou a manter o coração delas calmo".