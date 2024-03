TRATAMENTO

Fabiana Justus explica por que optou por não falar sobre transplante antes: 'Ficava agoniada'

"Meus médicos já estão super acostumados, porque fazem isso com muita frequência. Eles falavam: 'Fica tranquila, confia no processo, vai dar tudo certo'. O pessoal do banco de sangue também, mas eu ficava com aflição, porque eles começam as químios pré-transplante antes de o doador doar a medula, então me dava um pouco de aflição esse casamento de acontecimentos, mas eles falaram que é sempre assim que funciona. Eu que ficava agoniada com esse processo", relatou, sorrindo.