RECUPERAÇÃO

‘Me considero curada’: Fabiana Justus celebra remissão do câncer

“Estou em remissão! Mas eu me considero curada! Porque Deus não faz nada pela metade… e se Ele me deu todas as bênçãos que me deu, a cura também veio! Tenho muita fé e confiança! Os exames de hoje vieram zerados assim como os de antes também”, comemorou a influenciadora.