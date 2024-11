FAMOSOS

Família de Agnaldo Rayol diz que fez cinco ligações ao Samu e socorro demorou

Artista chegou consciente no hospital, mas não resistiu e morreu

A família de Agnaldo Rayol, que morreu na madrugada desta segunda-feira (4), em São Paulo, reclamou da demora do atendimento ao artista. Segundo a assessoria do cantor, a família ligou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) cinco vezes até conseguir atendimento.

Segundo a equipe de Agnaldo, ele sofreu uma queda em casa, durante a madrugada, quando acordou para ir ao banheiro. Na queda, ele bateu a cabeça e sofreu um corte. O artista, como de praxe, estava em casa na companhia de um cuidador e de um parente. No momento do acidente, os responsáveis acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a filha dele Vanessa, que mora no mesmo prédio do pai, subiu rapidamente ao apartamento de Agnaldo. Foram feitas ligações ao Samu, mas a ambulância demorou quase 40 minutos para chegar ao local.