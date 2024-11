INTERNET

Famosa, influencer que dava dicas de psicologia usava diploma falso; ela perdeu registro

Gabriela Sayago, suposta psicóloga com 70 mil seguidores, não é mais reconhecida pelo Conselho Regional de Psicologia de São Paulo

Em suas redes sociais, Gabriela diz que “ajuda pessoas a se ajudarem”. Apesar de ter tido o registro suspenso, após o Conselho apontar inconsistências no diploma dela e ter dito que ele não é válido, a produtora de conteúdo segue fazendo palestras, atendimentos e treinamentos on-line.

O diploma da influencer teria sido emitido pela Funorte, localizada em Montes Claros (MG), no início de 2023. No entanto, a instituição divulgou uma nota e informou que Gabriela nunca foi aluna da instituição. “O Centro Universitário Funorte já passou todas as informações sobre a questão ao Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, comprovando que o diploma é falso e que a pessoa nunca foi aluna da instituição”.