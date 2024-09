FAMOSOS

Casado com Viih Tube, Eliezer assusta fãs ao postar carta de separação: 'Não tinha mais espaço para nós dois'

O ex-BBB Eliezer deu um susto nos seguidores na manhã desta sexta-feira (26). Em seu Instagram, ele publicou uma carta aberta falando sobre separação e fez com que muitos acreditassem que tratava-se do fim do casamento com Viih Tube. No entanto, ele estava falando apenas dos seus joanetes.