Fatel é atração desta quinta (23) na Casa Rosa

A segunda edição do projeto Quinta da Casa, em que a Casa Rosa abre espaço na agenda do Teatro Cambará para espetáculos de variadas linguagens de artistas da nova cena da Bahia, recebe o cantor e compositor Fatel. O show será nesta quinta (23), às 20h.



Ele faz uma apresentação voz e violão, reunindo referências ibéricas, ciganas, latinas, de África e do Nordeste, num mix de canções autorais com músicas de Jards Macalé, João Bosco, Vital Farias, Waly Salomão, dentre outros. Com o violão marcante, timbre e sotaque do sertão, Fatel promete um espetáculo que oscila do visceral ao sutil.