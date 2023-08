Faustão é extubado e respira sem auxílio de aparelhos, diz boletim médico

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, foi extubado na manhã desta terça-feira (1º), e repira sem o auxílio de aparelhos, segundo boletim médico divulgado pelo Hospital Israelita Albert Einstein.



Faustão está consciente e conversa normalmente e apresenta boa função do coração. Ele permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).



No último domingo (27), o apresentador recebeu um novo coração. O órgão, que era de um homem de 35 anos, veio de Santos, no litoral paulista, de helicóptero.