Felipe Neto diz que vai se afastar do Twitter: 'Virou um esgoto'

Felipe Neto publicou um desabafo neste domingo, 24, em seu perfil no X (antigo Twitter), no qual afirmou que pretende se afastar da plataforma. A reclamação veio após o youtuber ter anunciado que compraria livros para doar a dezenas de seguidores no último sábado, 23.



"Essa rede virou um esgoto. Tem gente criticando a ação de comprar livros. Cheguei a ler 'na próxima, faz direito'. Tem gente condenando falando que isso é concurso, e precisaria ser registrado (o que isso muda na vida das pessoas? Estou dando livros). Vou aparecer cada vez menos aqui", disse.